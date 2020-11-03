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  • «Сам останусь на скамейке запасных». Тевес назвал состав на свой возможный прощальный матч

«Сам останусь на скамейке запасных». Тевес назвал состав на свой возможный прощальный матч

3 ноября 2020, 15:15
5

Нападающий аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Тевес допустил проведение прощального матча. Он назвал состав на игру из футболистов, с которыми он в разное время выступал вместе.

«Если бы мне пришлось организовать прощальный матч, то в моей команде были бы Джанлуиджи Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Пол Скоулз, Андреа Пирло, Поль Погба, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Уэйн Руни.

Сам я останусь на скамейке запасных», – приводит слова форварда Football Factly.

  • Летом Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс».
  • Больше всего матчей за карьеру Тевес провел именно за «Боку», воспитанником которой является.
  • Игрок брал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Источник: твиттер Football Factly
Аргентина Бока Хуниорс Тевес Карлос
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1604406664
А я бы убрал Погба и поставил Тевеса.
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Cules2013
1604410776
Месси и Роналду в одной команде - это топ) Все хотят это увидеть, пускай и в неофициальном матче.
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JTherry
1604415287
Тевес сборную Мира собрал, а кто против играть будет?
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