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    «Сам останусь на скамейке запасных». Тевес назвал состав на свой возможный прощальный матч

    Нападающий аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Тевес допустил проведение прощального матча. Он назвал состав на игру из футболистов, с которыми он в разное время выступал вместе.

    «Если бы мне пришлось организовать прощальный матч, то в моей команде были бы Джанлуиджи Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Пол Скоулз, Андреа Пирло, Поль Погба, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Уэйн Руни.

    Сам я останусь на скамейке запасных», – приводит слова форварда Football Factly.

    • Летом Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс».
    • Больше всего матчей за карьеру Тевес провел именно за «Боку», воспитанником которой является.
    • Игрок брал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: твиттер Football Factly

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18741

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      А я бы убрал Погба и поставил Тевеса.

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