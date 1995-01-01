«Сам останусь на скамейке запасных». Тевес назвал состав на свой возможный прощальный матч

А я бы убрал Погба и поставил Тевеса.
Нападающий аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Тевес допустил проведение прощального матча. Он назвал состав на игру из футболистов, с которыми он в разное время выступал вместе.
«Если бы мне пришлось организовать прощальный матч, то в моей команде были бы Джанлуиджи Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Пол Скоулз, Андреа Пирло, Поль Погба, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Уэйн Руни.
Сам я останусь на скамейке запасных», – приводит слова форварда Football Factly.
- Летом Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс».
- Больше всего матчей за карьеру Тевес провел именно за «Боку», воспитанником которой является.
- Игрок брал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».