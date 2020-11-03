«Сам останусь на скамейке запасных». Тевес назвал состав на свой возможный прощальный матч

Нападающий аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Тевес допустил проведение прощального матча. Он назвал состав на игру из футболистов, с которыми он в разное время выступал вместе.

«Если бы мне пришлось организовать прощальный матч, то в моей команде были бы Джанлуиджи Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Пол Скоулз, Андреа Пирло, Поль Погба, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Уэйн Руни.

Сам я останусь на скамейке запасных», – приводит слова форварда Football Factly.