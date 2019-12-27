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  • Стерлинг опередил Тевеса по голам за «Сити» в АПЛ и вышел на третье место по показателю

Стерлинг опередил Тевеса по голам за «Сити» в АПЛ и вышел на третье место по показателю

27 декабря 2019, 23:58
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В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». Дублем у гостей отметился Рахим Стерлинг.

Теперь на счету футболиста 59 голов в АПЛ за «Сити». Он опередил по этому показателю Карлоса Тевеса (58) и вышел на третье место. Вторым идет Яя Туре (62), первым – Серхио Агуэро (173).

  • Стерлинг лидирует среди всех игроков АПЛ по числу голов в сезоне.
  • Стерлинг за последние 30 дней провел восемь матчей.
  • «Манчестер Сити» в случае победы в Вулверхэмптоне поднимется на второе место в АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Сити Тевес Карлос Стерлинг Рахим
Комментарии (2)
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mihail200606
1577506443
Зверь конечно...
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Hektor 84
1577560458
Вот кого надо на допинг проверить. А не наших инвалидов. 4 игры за месяц пешком отходили. А пятую уже скулят много играем. А наши тренеры ищут оправдания. Рассказывают про усталость, про то что график плотный, то в сезон еще не вкатились.
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