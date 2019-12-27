Стерлинг опередил Тевеса по голам за «Сити» в АПЛ и вышел на третье место по показателю

В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». Дублем у гостей отметился Рахим Стерлинг.

Теперь на счету футболиста 59 голов в АПЛ за «Сити». Он опередил по этому показателю Карлоса Тевеса (58) и вышел на третье место. Вторым идет Яя Туре (62), первым – Серхио Агуэро (173).