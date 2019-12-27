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    Стерлинг опередил Тевеса по голам за «Сити» в АПЛ и вышел на третье место по показателю

    В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». Дублем у гостей отметился Рахим Стерлинг.

    Теперь на счету футболиста 59 голов в АПЛ за «Сити». Он опередил по этому показателю Карлоса Тевеса (58) и вышел на третье место. Вторым идет Яя Туре (62), первым – Серхио Агуэро (173).

    • Стерлинг лидирует среди всех игроков АПЛ по числу голов в сезоне.
    • Стерлинг за последние 30 дней провел восемь матчей.
    • «Манчестер Сити» в случае победы в Вулверхэмптоне поднимется на второе место в АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2019 23:58
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