Тевес: «Роналду одержим тренировками. Месси не такой, ему все дано от природы»

Бывший форвард сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с атакующим игроком «Ювентуса» Криштиану Роналду. По мнению аргентинца, португалец имеет большее пристрастие к тренировочному процессу.

«Роналду одержим тренировками, он проводит дни в зале. Помню, как Криштиану приезжал на час раньше и начинал работать. Иногда он еще сонный, но уже в 6:30 находится в зале.

Месси – не такой. Ему все дано от природы. При этом он тренирует то, что не дается естественным путем. Когда-то Месси не умел исполнять штрафные. Этот навык он развил на тренировках», – цитирует Тевеса сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.