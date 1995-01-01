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    Тевес: «Роналду одержим тренировками. Месси не такой, ему все дано от природы»

    Бывший форвард сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с атакующим игроком «Ювентуса» Криштиану Роналду. По мнению аргентинца, португалец имеет большее пристрастие к тренировочному процессу.

    «Роналду одержим тренировками, он проводит дни в зале. Помню, как Криштиану приезжал на час раньше и начинал работать. Иногда он еще сонный, но уже в 6:30 находится в зале.

    Месси – не такой. Ему все дано от природы. При этом он тренирует то, что не дается естественным путем. Когда-то Месси не умел исполнять штрафные. Этот навык он развил на тренировках», – цитирует Тевеса сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    • Тевес выступал с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
    • С Месси аргентинец пересекался в сборной Аргентины.
    • Футболист «Барселоны» на клубном уровне забил больше голов, чем Роналду, хотя игр провел меньше.

    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14639

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Теперь ещё больше буду уважать Роналду. """""""""""""""""

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      ibragim_ibragimov_99 27 минут назад

      Что за тупость. Ведь Месси не мог играть в футбол с рождения, он тоже ведь тренировался. А если Роналду еще дополнительно качается, это не значит что у Месси талант, а Криш добился всего тренировками!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1579

      giluxa1963 > ibragim_ibragimov_99 9 минут назад

      значит еще как значит что золотому п исюну все на халяву достоется м

      0
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