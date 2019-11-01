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  • Тевес: «Роналду одержим тренировками. Месси не такой, ему все дано от природы»

Тевес: «Роналду одержим тренировками. Месси не такой, ему все дано от природы»

1 ноября 2019, 17:23
11

Бывший форвард сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с атакующим игроком «Ювентуса» Криштиану Роналду. По мнению аргентинца, португалец имеет большее пристрастие к тренировочному процессу.

«Роналду одержим тренировками, он проводит дни в зале. Помню, как Криштиану приезжал на час раньше и начинал работать. Иногда он еще сонный, но уже в 6:30 находится в зале.

Месси – не такой. Ему все дано от природы. При этом он тренирует то, что не дается естественным путем. Когда-то Месси не умел исполнять штрафные. Этот навык он развил на тренировках», – цитирует Тевеса сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

  • Тевес выступал с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
  • С Месси аргентинец пересекался в сборной Аргентины.
  • Футболист «Барселоны» на клубном уровне забил больше голов, чем Роналду, хотя игр провел меньше.

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Тевес Карлос
Комментарии (11)
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ibragim_ibragimov_99
1572620234
Что за тупость. Ведь Месси не мог играть в футбол с рождения, он тоже ведь тренировался. А если Роналду еще дополнительно качается, это не значит что у Месси талант, а Криш добился всего тренировками!
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DOCTOR PENALTY
1572621215
Теперь ещё больше буду уважать Роналду. """""""""""""""""
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mutabor0992
1572630252
Нахаляву Месси только недуг получил...Плюс антропометрия Роналд и Месси это две БОЛЬШИЕ разницы!!!
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ARSteven89
1572631676
Хорошая статья. Тевес в интервью всё расставляет по местам. Чтобы стать лучшим в мире, настоящей легендой футбола, нужно либо родиться наделённым талантом от Бога, либо, превозмогая себя, быть одержимым трудом, усердно и упорно тренироваться, тратя на это всё своё время. В 21м веке только Криштиану Роналду и только Лионель Месси - ВЕЛИКИЕ, если не испортят деньги и не случится серьёзных травм, то до их уровня может дорасти Килиан Мбаппе, все остальные просто мимо...(звездульки)
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ZENIT*****
1572633453
Это кому бог , что дал.
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