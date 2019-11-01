Тевес: «Роналду одержим тренировками. Месси не такой, ему все дано от природы»

Бывший форвард сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с атакующим игроком «Ювентуса» Криштиану Роналду. По мнению аргентинца, португалец имеет большее пристрастие к тренировочному процессу.
«Роналду одержим тренировками, он проводит дни в зале. Помню, как Криштиану приезжал на час раньше и начинал работать. Иногда он еще сонный, но уже в 6:30 находится в зале.
Месси – не такой. Ему все дано от природы. При этом он тренирует то, что не дается естественным путем. Когда-то Месси не умел исполнять штрафные. Этот навык он развил на тренировках», – цитирует Тевеса сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
- Тевес выступал с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
- С Месси аргентинец пересекался в сборной Аргентины.
- Футболист «Барселоны» на клубном уровне забил больше голов, чем Роналду, хотя игр провел меньше.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио