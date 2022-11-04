«Не нравится, что мое имя используют в политических играх». Тевес покинул пост главного тренера «Росарио Сентраль»

Главный тренер «Росарио Сентраль» Карлос Тевес ушел в отставку по собственному желанию.
«Я не собираюсь больше работать здесь. Спасибо всем за поддержку.
Я пришел не для того, чтобы заниматься политикой, и мне не нравится, что мое имя используют в политических играх.
Я не хочу в этом участвовать и поэтому ухожу», – сказал 38-летний аргентинец.
- Тевес возглавлял команду с июня 2022 года.
- 18 декабря состоятся выборы президента «Росарио Сентраль».
- Кандидаты на руководящую должность в своих заявлениях неоднократно упоминали имя экс-форварда сборной Аргентины.
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Источник: ESPN