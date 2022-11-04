Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Не нравится, что мое имя используют в политических играх». Тевес покинул пост главного тренера «Росарио Сентраль»

    Главный тренер «Росарио Сентраль» Карлос Тевес ушел в отставку по собственному желанию.

    «Я не собираюсь больше работать здесь. Спасибо всем за поддержку.

    Я пришел не для того, чтобы заниматься политикой, и мне не нравится, что мое имя используют в политических играх.

    Я не хочу в этом участвовать и поэтому ухожу», – сказал 38-летний аргентинец.

    • Тевес возглавлял команду с июня 2022 года.
    • 18 декабря состоятся выборы президента «Росарио Сентраль».
    • Кандидаты на руководящую должность в своих заявлениях неоднократно упоминали имя экс-форварда сборной Аргентины.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Тевес начал тренерскую карьеру и возглавил «Росарио Сентраль»
    Тевес объявил о завершении карьеры
    38-летний Тевес вылетел в Англию на переговоры с Конте. Он может перейти в «Тоттенхэм» 4
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11