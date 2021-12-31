38-летний Тевес может перейти в «Ди Си Юнайтед» из МЛС

Нападающий Карлос Тевес получил предложение возобновить карьеру в США.

Футболист, которому сегодня исполнилось 38 лет, может подписать контракт до конца сезона с «Ди Си Юнайтед».

Аргентинец летом покинул «Бока Хуниорс» и с тех пор остается без клуба.

Рыночная стоимость Тевеса – 600 тысяч евро.

Новый сезон МЛС начнется 26 февраля.

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