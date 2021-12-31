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    38-летний Тевес может перейти в «Ди Си Юнайтед» из МЛС

    Нападающий Карлос Тевес получил предложение возобновить карьеру в США.

    Футболист, которому сегодня исполнилось 38 лет, может подписать контракт до конца сезона с «Ди Си Юнайтед».

    • Аргентинец летом покинул «Бока Хуниорс» и с тех пор остается без клуба.
    • Рыночная стоимость Тевеса – 600 тысяч евро.
    • Новый сезон МЛС начнется 26 февраля.

    37-летний Тевес объявил об уходе из «Бока Хуниорс»

    Тевес установил рекорд чемпионата Аргентины, получив желтую карточку на третьей секунде матча

    «Сам останусь на скамейке запасных». Тевес назвал состав на свой возможный прощальный матч

    Источник: твиттер Николо Скиры

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