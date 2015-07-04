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Карлос Тевес
Статистика
Карлос Тевес - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1984 (42), Буэнос-Айрес
#32 | Нападающий
169 см | 80 кг
Аргентина
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2018
Кубок Америки 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Италии 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Англии 2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Англии 2008
Суперкубок УЕФА 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аргентина
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Финал
Чили
0 : 0
04.07.2015
Аргентина
Был в запасе
Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина
6 : 1
01.07.2015
Парагвай
Был в запасе
Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина
0 : 0
27.06.2015
Колумбия
72' - 90'
Кубок Америки, 3 тур
Аргентина
1 : 0
21.06.2015
Ямайка
71' - 90'
Кубок Америки, 2 тур
Аргентина
1 : 0
17.06.2015
Уругвай
79' - 120'
Кубок Америки, 1 тур
Аргентина
2 : 2
14.06.2015
Парагвай
74' - 120'
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