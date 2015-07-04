Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2018 Кубок Америки 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Англии 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Англии 2008 Суперкубок УЕФА 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008