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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Парагвай
Аргентина - Парагвай: обзор матча 01 июля 2015
Аргентина
01.07.2015, среда, 02:30
Кубок Америки, 1/2 финала
6 : 1
Завершен
Парагвай
14'
М. Рохо
27'
Х. Пасторе
47'
А. Ди Мария
53'
А. Ди Мария
80'
С. Агуэро
83'
Г. Игуаин
43'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Парагвай
ГОЛ! 6:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Месси
83'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
С. Агуэро
81'
ГОЛ! 5:1!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Ди Мария
80'
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Х. Маскерано
77'
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Пасторе
73'
58'
Желтая карточка
Р. Ортис
56'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 4:1!
А. Ди Мария
53'
ГОЛ! 3:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Х. Пасторе
47'
43'
ГОЛ! 2:1!
Л. Барриос
Пас отдал
Б. Вальдес
30'
Желтая карточка
П. Да Силва
30'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Санта Крус
28'
Травма
Р. Санта Крус
ГОЛ! 2:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Л. Месси
27'
26'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Д. Гонсалес
25'
Травма
Д. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
М. Рохо
Пас отдал
Л. Месси
14'
Желтая карточка
Л. Билья
13'
13'
Желтая карточка
В. Касерес
Желтая карточка
М. Рохо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Лукас Билья
ОП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
2
Иван Пирис
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
4
Пабло Агилар
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
6
Ричард Ортис
ЦП
15
Виктор Касерес
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ПП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
6
Осмар Молинас
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
8
Лукас Барриос
ЦФ
7
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-2-3-1
9
Ромеро
16
Рохо
19
Отаменди
15
Демичелис
4
Сабалета
14
Маскерано
5
Билья
11
Ди Мария
21
Пасторе
10
Месси
9
Агуэро
4-4-2
1
Вильяр
5
Вальдес
14
Да Силва
4
Агилар
2
Пирис
7
Гонсалес
6
Ортис
15
Касерес
11
Бенитес
9
Санта Крус
18
Вальдес
14
Маскерано
5
Гаго
5
Гаго
14
Маскерано
21
Пасторе
7
Банега
7
Банега
21
Пасторе
9
Агуэро
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Агуэро
18
Вальдес
21
Ромеро
21
Ромеро
18
Вальдес
9
Санта Крус
8
Барриос
8
Барриос
9
Санта Крус
7
Гонсалес
7
Бобадилья
7
Бобадилья
7
Гонсалес
Остались в запасе
Аргентина
Парагвай
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Осмар Молинас
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Осмар Молинас
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Аргентина - Парагвай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Эстер Роа
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