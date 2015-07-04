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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Аргентина
Чили - Аргентина: обзор матча 04 июля 2015
Чили
04.07.2015, суббота, 23:00
Кубок Америки, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Аргентина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Аргентина
ГОЛ!
А. Санчес
4:1
Пенальти не реализован!
Э. Банега
ГОЛ!
Ч. Арангис
3:1
Пенальти не реализован!
Г. Игуаин
ГОЛ!
А. Видаль
2:1
ГОЛ!
Л. Месси
1:1
ГОЛ!
М. Фернандес
1:0
Замена
А. Энрикес
️️️️
Э. Варгас
95'
92'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Ч. Арангис
86'
80'
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Пасторе
Замена
М. Фернандес
️️️️
Х. Вальдивия
74'
73'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
С. Агуэро
54'
Желтая карточка
Х. Маскерано
53'
Желтая карточка
М. Рохо
Желтая карточка
М. Диас
44'
Желтая карточка
Г. Медель
34'
28'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
А. Ди Мария
27'
Травма
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ф. Сильва
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
15
Жан Босежур
ЛАЗ
7
Франсиско Сильва
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Лукас Билья
ОП
14
Хавьер Маскерано
ОП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Браво
7
Сильва
17
Медель
4
Исла
15
Босежур
10
Диас
8
Видаль
20
Арангис
10
Вальдивия
10
Санчес
11
Варгас
4-2-3-1
9
Ромеро
4
Сабалета
19
Отаменди
15
Демичелис
16
Рохо
5
Билья
14
Маскерано
10
Месси
21
Пасторе
11
Ди Мария
9
Агуэро
10
Вальдивия
14
Фернандес
14
Фернандес
10
Вальдивия
11
Варгас
22
Энрикес
22
Энрикес
11
Варгас
21
Пасторе
7
Банега
7
Банега
21
Пасторе
11
Ди Мария
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ди Мария
9
Агуэро
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Агуэро
Остались в запасе
Чили
Аргентина
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Науэль Гусман
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Чили - Аргентина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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