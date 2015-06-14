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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Парагвай
Аргентина - Парагвай: обзор матча 14 июня 2015
Аргентина
14.06.2015, воскресенье, 00:30
Кубок Америки, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Парагвай
29'
С. Агуэро
36'
Л. Месси (П)
60'
Н. Вальдес
90'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Парагвай
90'
+1
Желтая карточка
Л. Барриос
90'
ГОЛ! 2:2!
Л. Барриос
Пас отдал
П. Да Силва
Желтая карточка
Н. Отаменди
83'
Замена
Л. Билья
️️️️
Э. Банега
81'
79'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
Г. Игуаин
️️️️
С. Агуэро
75'
Замена
К. Тевес
️️️️
Х. Пасторе
74'
73'
Желтая карточка
В. Касерес
65'
Замена
Э. Бенитес
️️️️
Р. Бобадилья
60'
ГОЛ! 2:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
Н. Ортигоса
48'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
46'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Р. Ортис
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
41'
39'
Желтая карточка
Р. Ортис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Месси
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
29'
24'
Желтая карточка
П. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
7
Эвер Банега
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
6
Мигель Самудио
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
4
Пабло Агилар
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
7
Рауль Бобадилья
ЛП
15
Виктор Касерес
ЦП
6
Ричард Ортис
ЦП
21
Нестор Ортигоса
ПП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Лукас Билья
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Хусто Вильяр
ВР
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
6
Осмар Молинас
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
8
Лукас Барриос
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
4-1-1-3-1
9
Ромеро
16
Рохо
2
Гарай
19
Отаменди
3
Ронкалья
14
Маскерано
7
Банега
11
Ди Мария
21
Пасторе
10
Месси
9
Агуэро
4-4-2
1
Сильва
3
Касерес
14
Да Силва
4
Агилар
6
Самудио
21
Ортигоса
15
Касерес
6
Ортис
7
Бобадилья
9
Санта Крус
18
Вальдес
7
Банега
5
Билья
5
Билья
7
Банега
21
Пасторе
11
Тевес
11
Тевес
21
Пасторе
9
Агуэро
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Агуэро
7
Бобадилья
11
Бенитес
11
Бенитес
7
Бобадилья
9
Санта Крус
8
Барриос
8
Барриос
9
Санта Крус
6
Ортис
7
Гонсалес
7
Гонсалес
6
Ортис
Остались в запасе
Аргентина
Парагвай
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Осмар Молинас
ЦП
1
Хусто Вильяр
ВР
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Осмар Молинас
ЦП
1
Хусто Вильяр
ВР
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Аргентина - Парагвай
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Ла Портада
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