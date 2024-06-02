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Tomas Mejías
Статистика
Tomas Mejías - статистика
Завершил карьеру
#1 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Картахена
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Эспаньол
3 : 0
02.06.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Картахена
0 : 2
26.05.2024
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Эйбар
1 : 0
19.05.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Картахена
2 : 0
12.05.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Картахена
1 : 0
04.05.2024
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Леванте
0 : 1
28.04.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Картахена
2 : 0
22.04.2024
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Спортинг
1 : 0
13.04.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Картахена
0 : 2
07.04.2024
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Леганес
0 : 0
30.03.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Картахена
1 : 0
23.03.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Эльденсе
0 : 0
15.03.2024
Картахена
Был в запасе
38'
Испания. Сегунда, 30 тур
Картахена
2 : 1
09.03.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Бургос
3 : 0
02.03.2024
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Картахена
0 : 1
25.02.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Сарагоса
1 : 2
16.02.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Картахена
1 : 0
11.02.2024
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Альбасете
1 : 1
03.02.2024
Картахена
Был в запасе
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