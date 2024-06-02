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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Картахена
Эспаньол - Картахена: обзор матча 02 июня 2024
Эспаньол
02.06.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 42 тур
3 : 0
Завершен
Картахена
55'
Х. Пуадо
83'
М. Брейтуэйт
90+2'
Н. Меламед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Картахена
ГОЛ! 3:0!
Н. Меламед
Пас отдал
Ж. Каррерас
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Брейтуэйт
83'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Х. Пуадо
82'
76'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Д. Мусто
76'
Замена
Х. Карлос
️️️️
А. Ортуньо
Замена
С. Гомес
️️️️
С. Санчес
74'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
П. Милья
62'
Замена
П. Лосано
️️️️
А. Агуадо
62'
62'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Л. Муньос
62'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Х. Фонтан
62'
Замена
D. Moreno
️️️️
Х. Искьердо
ГОЛ! 1:0!
Х. Пуадо
Пас отдал
С. Санчес
55'
Желтая карточка
Ф. Калеро
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
39
Diego de Pedro
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
3-2-3-1
1
Гарсия
20
Калеро
6
Кабрера
27
Хиль
88
Баре
18
Агуадо
11
Милья
7
Пуадо
25
Санчес
22
Брейтуэйт
4-3-1-1-1
13
14
Калеро
22
Кико
3
Фонтан
4
Алкала
18
Мусто
6
Аларкон
8
Муньос
17
Родригес
20
Искьердо
9
Ортуньо
25
Санчес
21
Гомес
21
Гомес
25
Санчес
18
Агуадо
10
Лосано
10
Лосано
18
Агуадо
7
Пуадо
16
Ласо
16
Ласо
7
Пуадо
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
20
Искьердо
21
21
20
Искьердо
9
Ортуньо
22
Карлос
22
Карлос
9
Ортуньо
18
Мусто
8
Аламо
8
Аламо
18
Мусто
8
Муньос
12
Нарваэс
12
Нарваэс
8
Муньос
3
Фонтан
9
Поведа
9
Поведа
3
Фонтан
Остались в запасе
Эспаньол
Картахена
1
Фернандо Пачеко
ВР
38
Ian Forns
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
23
Антониу Рока
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
39
Diego de Pedro
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
38
Ian Forns
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
23
Антониу Рока
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
39
Diego de Pedro
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Эспаньол - Картахена
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
12
Офсайды
3
3
Количество передач
466
350
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Стейдж Фронт
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