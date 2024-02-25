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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Эльче
Картахена - Эльче: обзор матча 25 февраля 2024
Картахена
25.02.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 28 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
57'
Н. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Эльче
Желтая карточка
Г. Верду
90'
+4
Замена
Х. Карлос
️️️️
I. Ayllon
83'
Желтая карточка
И. Калеро
75'
Замена
Х. Аламо
️️️️
М. Рико
70'
70'
Замена
B. Garcés
️️️️
М. Эль-Гезуани
70'
Замена
А. Фебас
️️️️
Н. Фернандес Меркау
Замена
Л. Муньос
️️️️
D. Moreno
65'
Замена
I. Ayllon
️️️️
А. Ортуньо
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кастро
Пас отдал
Н. Фернандес Меркау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
17
Анди Родригес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
(К)
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
3-2-2-2
13
5
Верду
3
Фонтан
14
Калеро
16
Сола
22
Кико
17
Родригес
17
Рико
9
Поведа
9
Ортуньо
4-2-3-1
1
Дитуро
2
Гаспар
6
Бигас
12
Салинас
7
Фернандес Меркау
18
Дональд
4
Мендоса
17
Хосан
8
Кастро
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
22
Карлос
22
Карлос
17
Рико
8
Аламо
8
Аламо
17
Рико
21
8
Муньос
8
Муньос
21
9
Ортуньо
10
10
9
Ортуньо
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
14
Фебас
7
Фернандес Меркау
9
Эль-Гезуани
18
18
9
Эль-Гезуани
Остались в запасе
Картахена
Эльче
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
8
Мигель Сан Роман
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Картахена - Эльче
2
Всего ударов по воротам
5
25
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
13
Нарушения
9
18
Офсайды
3
1
Количество передач
274
470
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
3
12
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Jesus Trujillo Suarez, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Посещаемость:
11862
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