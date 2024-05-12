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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Тенерифе
Картахена - Тенерифе: обзор матча 12 мая 2024
Картахена
12.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 39 тур
2 : 0
Завершен
Тенерифе
6'
А. Ортуньо
45+4'
А. Ортуньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Тенерифе
Замена
D. Moreno
️️️️
Т. Аларкон
90'
+1
82'
Замена
E. González
️️️️
Э. Гальего
82'
Замена
T.
️️️️
Анхель
Замена
А. Ортис
️️️️
Л. Муньос
78'
Замена
Х. Карлос
️️️️
А. Родригес
78'
73'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
А. Корредера
Замена
Д. Поведа
️️️️
А. Ортуньо
68'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Искьердо
68'
61'
Желтая карточка
А. Санц
46'
Замена
А. Хименес
️️️️
Р. Лопес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ортуньо
45'
+4
40'
Желтая карточка
Э. Гальего
ГОЛ! 1:0!
А. Ортуньо
Пас отдал
Х. Искьердо
6'
2'
Желтая карточка
J. Mellot
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Картахена
35
Nono
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Тенерифе
42
Brian Mahugo
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
19
César Álvarez
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
19
Луисми Крус
АП
26
Ethyan González
ЦФ
4
José León
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-3-1-1-1
13
4
Алкала
22
Кико
3
Фонтан
14
Калеро
18
Мусто
6
Аларкон
8
Муньос
17
Родригес
20
Искьердо
9
Ортуньо
4-2-1-3
12
Сориано
22
6
Гонсалес
5
22
Мартинес
16
Санц
14
Корредера
12
Лопес
9
Анхель
18
Гальего
15
6
Аларкон
21
21
6
Аларкон
17
Родригес
22
Карлос
22
Карлос
17
Родригес
20
Искьердо
17
Рико
17
Рико
20
Искьердо
8
Муньос
16
Ортис
16
Ортис
8
Муньос
9
Ортуньо
9
Поведа
9
Поведа
9
Ортуньо
14
Корредера
14
Бодигер
14
Бодигер
14
Корредера
9
Анхель
20
20
9
Анхель
18
Гальего
26
26
18
Гальего
12
Лопес
20
Хименес
20
Хименес
12
Лопес
Остались в запасе
Картахена
Тенерифе
35
Nono
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
42
Brian Mahugo
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
19
César Álvarez
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
19
Луисми Крус
АП
4
José León
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
35
Nono
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Остались в запасе
42
Brian Mahugo
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
19
César Álvarez
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
19
Луисми Крус
АП
4
José León
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Картахена - Тенерифе
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
15
Офсайды
4
4
Количество передач
365
442
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Альваро Морено Арагон
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
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