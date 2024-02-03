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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Картахена
Альбасете - Картахена: обзор матча 03 февраля 2024
Альбасете
03.02.2024, суббота, 16:00
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 1
Завершен
Картахена
16'
А. Родригес
73'
Х. Фонтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Картахена
89'
Замена
М. Рико
️️️️
А. Родригес
Желтая карточка
Х. Сильва
86'
Замена
S. Shashoua
️️️️
М. Фустер
86'
Замена
И. Марин
️️️️
Д. Эскриче
86'
83'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Т. Аларкон
Замена
Фидель
️️️️
A. Medina Delgado
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. Фонтан
Пас отдал
Х. Искьердо
Желтая карточка
Д. Эскриче
71'
66'
Замена
I. Ayllon
️️️️
А. Ортуньо
66'
Замена
А. Ортис
️️️️
Г. Верду
Желтая карточка
А. Родригес
65'
Замена
Х. Сильва
️️️️
J. Alonso
62'
Замена
J. García
️️️️
А. Килес
62'
46'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Х. Нарваэс
ГОЛ! 1:0!
А. Родригес
16'
15'
Желтая карточка
Т. Аларкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Rai Marchán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Картахена
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
3-1-1-5
13
15
Кайки
17
22
Родригес
14
Олаэчеа
14
Фустер
14
5
30
Эскриче
9
Килес
4
4-1-1-1-3
13
5
Верду
3
Фонтан
14
Калеро
4
Алкала
6
Аларкон
17
Родригес
20
Искьердо
12
Нарваэс
9
Ортуньо
18
Мусто
17
33
Сильва
33
Сильва
17
4
10
Фидель
10
Фидель
4
14
Фустер
19
19
14
Фустер
9
Килес
7
7
9
Килес
30
Эскриче
12
Марин
12
Марин
30
Эскриче
17
Родригес
17
Рико
17
Рико
17
Родригес
6
Аларкон
22
Карлос
22
Карлос
6
Аларкон
5
Верду
16
Ортис
16
Ортис
5
Верду
12
Нарваэс
9
Поведа
9
Поведа
12
Нарваэс
9
Ортуньо
10
10
9
Ортуньо
Остались в запасе
Альбасете
Картахена
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Альбасете - Картахена
3
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
10
Офсайды
2
3
Количество передач
386
333
Сейвы
1
1
Точность передач %
72
68
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Карлос Бельмонте
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5
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