Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Картахена
Леганес - Картахена: обзор матча 30 марта 2024
Леганес
30.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 33 тур
0 : 0
Завершен
Картахена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Картахена
90'
+5
Желтая карточка
R. Lizoain
90'
+4
Желтая карточка
Т. Аларкон
86'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Х. Искьердо
Замена
Н. Джуара
️️️️
Х. Крус
86'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
84'
Замена
С. Сиссе
️️️️
А. Ньом
77'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Д. Раба
66'
62'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Д. Поведа
62'
Замена
М. Рико
️️️️
Л. Муньос
56'
Замена
D. Moreno
️️️️
Г. Верду
Желтая карточка
А. Ньом
44'
Желтая карточка
Э. Франкеса
37'
25'
Желтая карточка
Л. Муньос
25'
Желтая карточка
Д. Поведа
18'
Желтая карточка
Г. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
(К)
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
19
Хуан Крус
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
42
Koke Mota
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Конде
15
Франкеса
23
Саэнс
4
Арамбарри
12
Ньом
91
Нею
8
Ундабаррена
19
Крус
20
Портильо
24
де ла Фуэнте
19
Раба
4-3-1-1-1
13
14
Калеро
5
Верду
3
Фонтан
4
Алкала
6
Аларкон
8
Муньос
18
Мусто
17
Родригес
20
Искьердо
9
Поведа
12
Ньом
8
Сиссе
8
Сиссе
12
Ньом
19
Крус
7
Джуара
7
Джуара
19
Крус
19
Раба
9
Гарсия
9
Гарсия
19
Раба
5
Верду
21
21
5
Верду
8
Муньос
17
Рико
17
Рико
8
Муньос
9
Поведа
9
Ортуньо
9
Ортуньо
9
Поведа
20
Искьердо
12
Нарваэс
12
Нарваэс
20
Искьердо
Остались в запасе
Леганес
Картахена
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
42
Koke Mota
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
42
Koke Mota
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Леганес - Картахена
3
5
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
7
Офсайды
3
1
Количество передач
504
340
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Картахена
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+