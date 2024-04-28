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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Картахена
Леванте - Картахена: обзор матча 28 апреля 2024
Леванте
28.04.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 37 тур
0 : 1
Завершен
Картахена
64'
А. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Картахена
Желтая карточка
М. Булдини
90'
+10
84'
Желтая карточка
Т. Аларкон
81'
Замена
Г. Верду
️️️️
А. Родригес
81'
Замена
D. Moreno
️️️️
Кико
Замена
М. Булдини
️️️️
С. Лосано
73'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Г. Кочорашвили
73'
68'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Л. Муньос
68'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Искьердо
67'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
А. Ортуньо
64'
Желтая карточка
А. Ортуньо
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Ортуньо
Пас отдал
И. Калеро
Замена
Д. Гомес
️️️️
Фабрисио
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
10
Óscar Clemente
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Картахена
35
Nono
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
3-3-3-1
1
Андрес
4
де ла Фуэнте
15
Мараш
3
Муньос
8
Кочорашвили
18
Мартинес
21
Лосано
21
Гарсия
8
Альварес
7
Бруге
23
Фабрисио
4-3-1-1-1
13
14
Калеро
22
Кико
3
Фонтан
4
Алкала
18
Мусто
6
Аларкон
8
Муньос
17
Родригес
20
Искьердо
9
Ортуньо
8
Кочорашвили
20
Ибаньес
20
Ибаньес
8
Кочорашвили
21
Лосано
9
Булдини
9
Булдини
21
Лосано
23
Фабрисио
99
Гомес
99
Гомес
23
Фабрисио
22
Кико
21
21
22
Кико
17
Родригес
5
Верду
5
Верду
17
Родригес
20
Искьердо
17
Рико
17
Рико
20
Искьердо
9
Ортуньо
12
Нарваэс
12
Нарваэс
9
Ортуньо
8
Муньос
9
Поведа
9
Поведа
8
Муньос
Остались в запасе
Леванте
Картахена
20
Ориоль Рей
ОП
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
35
Nono
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
35
Nono
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Леванте - Картахена
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
9
Офсайды
3
5
Количество передач
581
388
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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