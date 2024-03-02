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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Картахена
Бургос - Картахена: обзор матча 02 марта 2024
Бургос
02.03.2024, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 29 тур
3 : 0
Завершен
Картахена
35'
К. Санчес
71'
К. Санчес
90+8'
А. Бермехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Картахена
ГОЛ! 3:0!
А. Бермехо
Пас отдал
А. Мартин
90'
+8
86'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Поведа
86'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Д. Мусто
86'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
П. Алкала
Красная карточка
Х. Монтиэль
80'
Замена
А. Бермехо
️️️️
К. Санчес
76'
ГОЛ! 2:0!
К. Санчес
71'
69'
Замена
А. Ортис
️️️️
Л. Муньос
Замена
А. Мартин
️️️️
D. Ojeda
68'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
68'
60'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
М. Рико
Замена
Г. Сьерра
️️️️
K. Appin
59'
Желтая карточка
У. Эльхесабаль
51'
45'
Желтая карточка
Х. Фонтан
Желтая карточка
K. Appin
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Санчес
35'
Желтая карточка
К. Санчес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Картахена
1
Tomas Mejías
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
17
Анди Родригес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Луис Муньос
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
3-3-1-3
13
Каро
3
Матос
18
12
Арройо
10
22
Санкрис
20
Атьенса
16
Санчес
4
Эльхесабаль
14
Ниньо
21
4-2-1-3
1
4
Алкала
22
Кико
3
Фонтан
14
Калеро
17
Родригес
17
Рико
20
Искьердо
9
Поведа
18
Мусто
8
Муньос
10
8
Сьерра
8
Сьерра
10
16
Санчес
95
Бермехо
95
Бермехо
16
Санчес
21
16
Мартин
16
Мартин
21
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
4
Алкала
6
Аларкон
6
Аларкон
4
Алкала
8
Муньос
16
Ортис
16
Ортис
8
Муньос
9
Поведа
22
Карлос
22
Карлос
9
Поведа
17
Рико
9
Ортуньо
9
Ортуньо
17
Рико
18
Мусто
12
Нарваэс
12
Нарваэс
18
Мусто
Остались в запасе
Бургос
Картахена
17
Борха Гонсалес
ПЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
17
Борха Гонсалес
ПЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Бургос - Картахена
3
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
8
Офсайды
2
0
Количество передач
443
372
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Эль Плантио
Новости команд
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Бургос
Картахена
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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