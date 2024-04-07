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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Вальядолид
Картахена - Вальядолид: обзор матча 07 апреля 2024
Картахена
07.04.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 34 тур
0 : 2
Завершен
Вальядолид
20'
В. Месегер
37'
С. Таррега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Вальядолид
86'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
М. Силла
Замена
М. Рико
️️️️
А. Родригес
83'
Замена
I. Ayllon
️️️️
Д. Поведа
79'
Желтая карточка
А. Ортуньо
75'
Желтая карточка
И. Калеро
73'
69'
Замена
Э. Бойомо
️️️️
Х. Санчес
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Л. Муньос
63'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Г. Верду
62'
62'
Замена
С. Юрич
️️️️
И. Санчес
62'
Замена
Ануар
️️️️
С. Биук
Замена
А. Ортис
️️️️
Т. Аларкон
46'
46'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
37'
ГОЛ! 0:2!
С. Таррега
Пас отдал
Мончу
Желтая карточка
П. Алкала
20'
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Месегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
23
Виктор Месегер
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Картахена
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
23
Ануар
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-3-1-1-1
13
4
Алкала
5
Верду
3
Фонтан
14
Калеро
18
Мусто
6
Аларкон
8
Муньос
17
Родригес
20
Искьердо
9
Поведа
3-2-2-2-1
1
Масип
15
Санчес
5
Таррега
2
Оливейра
2
Перес
18
Эскудеро
23
Месегер
6
Мончу
10
Санчес
79
Биук
14
Силла
17
Родригес
17
Рико
17
Рико
17
Родригес
6
Аларкон
16
Ортис
16
Ортис
6
Аларкон
9
Поведа
10
10
9
Поведа
8
Муньос
12
Нарваэс
12
Нарваэс
8
Муньос
5
Верду
9
Ортуньо
9
Ортуньо
5
Верду
15
Санчес
22
Бойомо
22
Бойомо
15
Санчес
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
10
Санчес
24
Юрич
24
Юрич
10
Санчес
79
Биук
23
Ануар
23
Ануар
79
Биук
14
Силла
29
Кенеди
29
Кенеди
14
Силла
Остались в запасе
Картахена
Вальядолид
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Картахена - Вальядолид
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
9
7
Офсайды
2
0
Количество передач
516
342
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
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