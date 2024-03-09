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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Расинг де Феррол
Картахена - Расинг де Феррол: обзор матча 09 марта 2024
Картахена
09.03.2024, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 30 тур
2 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
33'
Д. Поведа
56'
Л. Муньос
11'
Ó. Pinchi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Расинг де Феррол
90'
+4
Желтая карточка
S. Merino
Желтая карточка
П. Алкала
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
M. Justo
84'
Замена
M. Justo
️️️️
Н. Серрано
Замена
D. Moreno
️️️️
А. Родригес
83'
83'
Замена
N. Sánchez
️️️️
Ó. Pinchi
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Искьердо
83'
74'
Замена
B. Martínez
️️️️
М. Дельгадо
74'
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Д. Поведа
71'
66'
Замена
Э. Пена
️️️️
А. Мартин
Замена
Т. Аларкон
️️️️
А. Ортис
66'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Муньос
66'
ГОЛ! 2:1!
Л. Муньос
Пас отдал
Д. Поведа
56'
35'
Желтая карточка
А. Хименес
ГОЛ! 1:1!
Д. Поведа
Пас отдал
И. Калеро
33'
Желтая карточка
Д. Мусто
30'
14'
Желтая карточка
М. Дельгадо
11'
ГОЛ! 0:1!
Ó. Pinchi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
8
Alex López
(К)
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
4-2-2-1-1
13
3
Фонтан
22
Кико
4
Алкала
14
Калеро
18
Мусто
8
Муньос
17
Родригес
16
Ортис
20
Искьердо
9
Поведа
4-2-1-3
13
2
Дельмас
4
Мартин
15
Кастро
16
Дельгадо
8
Берналь
8
22
Серрано
20
Хименес
14
Лосада
28
17
Родригес
21
21
17
Родригес
16
Ортис
6
Аларкон
6
Аларкон
16
Ортис
8
Муньос
22
Карлос
22
Карлос
8
Муньос
20
Искьердо
17
Рико
17
Рико
20
Искьердо
9
Поведа
9
Ортуньо
9
Ортуньо
9
Поведа
16
Дельгадо
22
22
16
Дельгадо
4
Мартин
8
Пена
8
Пена
4
Мартин
28
23
23
28
22
Серрано
9
9
22
Серрано
20
Хименес
9
9
20
Хименес
Остались в запасе
Картахена
Расинг де Феррол
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Картахена - Расинг де Феррол
2
4
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
359
463
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Новости команд
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Картахена
Расинг де Феррол
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
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2025.02.19 23:41
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5
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Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
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