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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Уэска
Картахена - Уэска: обзор матча 26 мая 2024
Картахена
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 41 тур
0 : 2
Завершен
Уэска
14'
Э. Соррилья
60'
Э. Соррилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Уэска
88'
Желтая карточка
I. Kortajarena
82'
Замена
C. Gutiérrez
️️️️
I. Martos
Замена
Х. Карлос
️️️️
D. Moreno
82'
82'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
O. Sielva
74'
Замена
J. Mier
️️️️
Э. Соррилья
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
А. Ортис
74'
64'
Желтая карточка
Э. Соррилья
Замена
I. Ayllon
️️️️
Д. Поведа
62'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
М. Рико
62'
61'
Замена
R. Tresaco
️️️️
С. Обенг
61'
Замена
M. Loureiro
️️️️
Ж. Валентин
60'
ГОЛ! 0:2!
Э. Соррилья
Пас отдал
I. Vilarrasa
39'
Желтая карточка
Х. Пулидо
32'
Желтая карточка
Ж. Валентин
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Соррилья
Пас отдал
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
17
Микель Рико
(К)
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
42
Кенто Хашимото
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
3
I. Martos
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
35
Nono
ВР
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
39
Diego de Pedro
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
6
J. Mier
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
3-3-3-1
1
21
4
Алкала
22
Кико
16
Сола
18
Мусто
14
Калеро
17
Родригес
17
Рико
16
Ортис
9
Поведа
2-2-3-3
25
Фернандес
2
Ньето
5
Пулидо
42
Хашимото
23
14
Валентин
24
Мартинес
22
Соррилья
20
Обенг
3
3
17
Рико
6
Аларкон
6
Аларкон
17
Рико
21
22
Карлос
22
Карлос
21
16
Ортис
12
Нарваэс
12
Нарваэс
16
Ортис
9
Поведа
10
10
9
Поведа
14
Валентин
15
15
14
Валентин
3
16
16
3
23
10
10
23
22
Соррилья
6
6
22
Соррилья
20
Обенг
20
20
20
Обенг
Остались в запасе
Картахена
Уэска
13
Raúl Lizoain
ВР
35
Nono
ВР
8
Луис Муньос
ОП
39
Diego de Pedro
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
35
Nono
ВР
8
Луис Муньос
ОП
39
Diego de Pedro
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Картахена - Уэска
4
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
11
Офсайды
3
2
Количество передач
575
270
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Посещаемость:
7924
Новости команд
Все
Картахена
Уэска
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
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