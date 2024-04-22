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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Овьедо
Картахена - Овьедо: обзор матча 22 апреля 2024
Картахена
22.04.2024, понедельник, 21:30
Испания. Сегунда, 36 тур
2 : 0
Завершен
Овьедо
56'
А. Родригес
59'
Х. Искьердо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Овьедо
Замена
D. Moreno
️️️️
П. Алкала
82'
78'
Замена
Д. Дубасен
️️️️
Алемао
78'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Коломбатто
72'
Желтая карточка
Х. Сеоане
Замена
А. Ортис
️️️️
Х. Искьердо
71'
Замена
Д. Поведа
️️️️
А. Ортуньо
71'
69'
Замена
Л. Ахиядо
️️️️
П. де ла Фуэнте
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Л. Муньос
63'
Замена
М. Рико
️️️️
Д. Мусто
63'
ГОЛ! 2:0!
Х. Искьердо
Пас отдал
Л. Муньос
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Родригес
56'
44'
Вторая желтая
С. Хоменченко
Желтая карточка
Д. Мусто
34'
29'
Желтая карточка
С. Коломбатто
Желтая карточка
П. Алкала
22'
16'
Желтая карточка
С. Хоменченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
8
Луис Муньос
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К)
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
10
Sebas Moyano
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Картахена
1
Tomas Mejías
ВР
35
Nono
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-3-1-1-1
13
4
Алкала
22
Кико
3
Фонтан
14
Калеро
18
Мусто
8
Муньос
6
Аларкон
17
Родригес
20
Искьердо
9
Ортуньо
2-1-4-2-1
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
11
Коломбатто
20
Сеоане
18
де ла Фуэнте
5
Хоменченко
10
17
Росада
23
Бретонес
9
Алемао
4
Алкала
21
21
4
Алкала
18
Мусто
17
Рико
17
Рико
18
Мусто
20
Искьердо
16
Ортис
16
Ортис
20
Искьердо
9
Ортуньо
9
Поведа
9
Поведа
9
Ортуньо
8
Муньос
12
Нарваэс
12
Нарваэс
8
Муньос
18
де ла Фуэнте
17
Ахиядо
17
Ахиядо
18
де ла Фуэнте
9
Алемао
21
Дубасен
21
Дубасен
9
Алемао
11
Коломбатто
6
Суарес
6
Суарес
11
Коломбатто
Остались в запасе
Картахена
Овьедо
1
Tomas Mejías
ВР
35
Nono
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Tomas Mejías
ВР
35
Nono
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Картахена - Овьедо
2
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
18
Офсайды
3
1
Количество передач
407
403
Сейвы
3
6
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
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