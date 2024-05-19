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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Картахена
Эйбар - Картахена: обзор матча 19 мая 2024
Эйбар
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 40 тур
1 : 0
Завершен
Картахена
10'
Стоичков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Картахена
Замена
Кике
️️️️
М. Сориано
90'
Замена
Я. Казми
️️️️
С. Леон
68'
Замена
Робер
️️️️
А. Техеро
68'
67'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
А. Ортуньо
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
У. Венцедор
58'
57'
Замена
А. Ортис
️️️️
Т. Аларкон
57'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Искьердо
57'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Л. Муньос
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Стоичков
46'
38'
Желтая карточка
Д. Мусто
31'
Желтая карточка
А. Ортуньо
17'
Желтая карточка
П. Алкала
ГОЛ! 1:0!
Стоичков
Пас отдал
А. Арбилья
10'
3'
Желтая карточка
Т. Аларкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
19
Стоичков
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
8
Ander Madariaga
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
4-3-1-2
13
Зидан
22
Гутьеррес
25
Беррокаль
23
Арбилья
23
Техеро
12
Венцедор
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
11
Леон
19
Стоичков
4-3-1-1-1
13
14
Калеро
4
Алкала
22
Кико
16
Сола
18
Мусто
6
Аларкон
8
Муньос
17
Родригес
20
Искьердо
9
Ортуньо
23
Техеро
3
Робер
3
Робер
23
Техеро
12
Венцедор
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
12
Венцедор
19
Стоичков
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
21
Сориано
7
Кике
7
Кике
21
Сориано
11
Леон
9
Казми
9
Казми
11
Леон
20
Искьердо
17
Рико
17
Рико
20
Искьердо
6
Аларкон
16
Ортис
16
Ортис
6
Аларкон
8
Муньос
9
Поведа
9
Поведа
8
Муньос
9
Ортуньо
12
Нарваэс
12
Нарваэс
9
Ортуньо
Остались в запасе
Эйбар
Картахена
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
31
Juan Sabater
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
31
Juan Sabater
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Эйбар - Картахена
4
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
48
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
10
6
Офсайды
3
3
Количество передач
478
295
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
152
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Lopez Toca, Spain
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
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