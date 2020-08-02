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Бьяджо Меккарьелло
Статистика
Бьяджо Меккарьелло - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1991 (35), Беневенто
#6 | Защитник
187 см | 85 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
9
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
3 : 4
02.08.2020
Парма
1' - 88'
45'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
1 : 2
29.07.2020
Лечче
52' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
3 : 2
26.07.2020
Лечче
78' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3 : 1
22.07.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
2 : 1
19.07.2020
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1 : 2
01.07.2020
Сампдория
1' - 46'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4 : 0
26.06.2020
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1 : 4
22.06.2020
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 7
01.03.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4 : 0
23.02.2020
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3 : 0
26.01.2020
Лечче
69' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 1
19.01.2020
Интер
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 0
13.01.2020
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4 : 2
10.11.2019
Лечче
1' - 86'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2 : 2
03.11.2019
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 1
30.10.2019
Лечче
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1 : 1
26.10.2019
Ювентус
1' - 72'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 2
20.10.2019
Лечче
1' - 90'
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