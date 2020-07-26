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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лечче
Болонья - Лечче: обзор матча 26 июля 2020
Болонья
26.07.2020, воскресенье, 18:15
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 2
Завершен
Лечче
2'
Р. Паласио
5'
Р. Сориано
90+3'
М. Барроу
45+2'
М. Манкосу
66'
Ф. Фалько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лечче
90'
+7
Желтая карточка
А. Рисполи
ГОЛ! 3:2!
М. Барроу
Пас отдал
Р. Орсолини
90'
+3
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Р. Сориано
79'
78'
Замена
Б. Меккарьелло
️️️️
Н. Пас
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Паласио
69'
66'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Фалько
Пас отдал
Я. Петриччионе
60'
Замена
Ж. Маер
️️️️
Р. Сапонара
59'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
П. Тахцидис
59'
Замена
А. Рисполи
️️️️
Д. Донати
Замена
Л. Крейчи
️️️️
М. Дийкс
57'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
57'
Замена
А. Поли
️️️️
М. Сванберг
56'
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Манкосу
Желтая карточка
Р. Паласио
43'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сориано
Пас отдал
М. Барроу
5'
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Дьон Руффо
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
34
Серджо Мазелли
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
4-1-2-3
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
4
Денсвил
15
Мбайе
17
Медель
32
Сванберг
21
Сориано
8
Паласио
70
Сков Ольсен
99
Барроу
4-1-3-1
22
Габриэл
2
Донати
3
Пас
15
Делл'Орко
15
Лучионе
77
Тахцидис
25
Фалько
72
Барак
17
Сапонара
18
Лападула
32
Сванберг
15
Поли
15
Поли
32
Сванберг
35
Дийкс
7
Крейчи
7
Крейчи
35
Дийкс
8
Паласио
11
Сансоне
11
Сансоне
8
Паласио
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
21
Сориано
9
Сантандер
9
Сантандер
21
Сориано
3
Пас
6
Меккарьелло
6
Меккарьелло
3
Пас
77
Тахцидис
10
Петриччионе
10
Петриччионе
77
Тахцидис
17
Сапонара
37
Маер
37
Маер
17
Сапонара
2
Донати
3
Рисполи
3
Рисполи
2
Донати
Остались в запасе
Болонья
Лечче
70
Дьон Руффо
ЦП
18
Федерико Бонини
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
90
Рэзван Сава
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
70
Дьон Руффо
ЦП
18
Федерико Бонини
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
Остались в запасе
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
90
Рэзван Сава
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Болонья - Лечче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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