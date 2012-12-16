Обафеми Мартинс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Обафеми
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|172
|Вес
|73
|Имя
|Обафеми
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|172
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|21
|7
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2013
|58' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|25.02.2013
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|17.02.2013
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|09.02.2013
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Малага (Малага)
|02.02.2013
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:2
|Леванте (Валенсия)
|87'
|26.01.2013
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|28'
|20.01.2013
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|13.01.2013
|46' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|20.12.2012
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|29'
|16.12.2012
|1' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|50'
|09.12.2012
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|4:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|43' 55'
|02.12.2012
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|25.11.2012
|1' -68'
|Леванте (Валенсия)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|18.11.2012
|1' -81'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:2
|Леванте (Валенсия)
|40'
|12.11.2012
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|62'
|05.11.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|90'
|28.10.2012
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|12' 60' 45'
|21.10.2012
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|07.10.2012
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|22' 46'
|30.09.2012
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|4:0
|Леванте (Валенсия)
|23.09.2012
|46' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|86'