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Обафеми Мартинс
Статистика
Обафеми Мартинс - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1984 (41), Лагос
#9 | Нападающий
172 см | 73 кг
Нигерия | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Marbella Cup 2012
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Суперкубок России 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
21
7
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 2
03.03.2013
Леванте
58' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
25.02.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.02.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 2
09.02.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3 : 2
02.02.2013
Леванте
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2 : 1
26.01.2013
Вальядолид
1' - 90'
28'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 0
20.01.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2 : 0
13.01.2013
Леванте
46' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
3 : 0
20.12.2012
Леванте
1' - 90'
29'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
16.12.2012
Леванте
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
4 : 0
09.12.2012
Мальорка
1' - 90'
43'
55'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 1
02.12.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 4
25.11.2012
Барселона
1' - 68'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0 : 2
18.11.2012
Леванте
1' - 81'
40'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 2
12.11.2012
Реал
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
0 : 0
05.11.2012
Леванте
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
3 : 1
28.10.2012
Гранада
1' - 90'
12, 60'
45'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 1
21.10.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 0
07.10.2012
Валенсия
1' - 90'
22'
46'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
4 : 0
30.09.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 1
23.09.2012
Реал Сосьедад
46' - 90'
86'
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