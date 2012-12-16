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    Обафеми Мартинс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Обафеми
    Фамилия Мартинс
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 октября 1984 (38 лет)
    Рост 172
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 21 7 2 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2013 58' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Леванте (Валенсия)
    25.02.2013 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Осасуна (Памплона)
    17.02.2013 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Леванте (Валенсия)
    09.02.2013 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:2 Малага (Малага)
    02.02.2013 1' -90' Эспаньол (Барселона) 3:2 Леванте (Валенсия)
    87'
    26.01.2013 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    28'
    20.01.2013 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Леванте (Валенсия)
    13.01.2013 46' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Леванте (Валенсия)
    20.12.2012 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Леванте (Валенсия)
    29'
    16.12.2012 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 0:1 Леванте (Валенсия)
    50'
    09.12.2012 1' -90' Леванте (Валенсия) 4:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    43' 55'
    02.12.2012 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Леванте (Валенсия)
    25.11.2012 1' -68' Леванте (Валенсия) 0:4 Барселона (Барселона)
    18.11.2012 1' -81' Депортиво (Ла-Корунья) 0:2 Леванте (Валенсия)
    40'
    12.11.2012 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:2 Реал (Мадрид)
    62'
    05.11.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 0:0 Леванте (Валенсия)
    90'
    28.10.2012 1' -90' Леванте (Валенсия) 3:1 Гранада (Гранада)
    12' 60' 45'
    21.10.2012 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Леванте (Валенсия)
    07.10.2012 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    22' 46'
    30.09.2012 1' -90' Осасуна (Памплона) 4:0 Леванте (Валенсия)
    23.09.2012 46' -90' Леванте (Валенсия) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    86'
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