Недум Онуоха - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Недум
|Фамилия
|Онуоха
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Недум
|Фамилия
|Онуоха
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|07.04.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|90'
|02.04.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:1
|Норвич Сити (Норвич)
|30.03.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.03.2018
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|13.03.2018
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.03.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|74'
|06.03.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|24.02.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:5
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.02.2018
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.02.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|10.02.2018
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.02.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|27.01.2018
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.01.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.01.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.01.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Кардифф (Кардифф)
|29.12.2017
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.12.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|23.12.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|16.12.2017
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|09.12.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Лидс (Лидс)
|12.09.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|11'
|09.09.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.08.2017
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.08.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.08.2017
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.08.2017
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.08.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Рединг (Рединг)