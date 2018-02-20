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    Недум Онуоха - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Недум
    Фамилия Онуоха
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 76
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 28 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    07.04.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    90'
    02.04.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:1 Норвич Сити (Норвич)
    30.03.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.03.2018 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    13.03.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.03.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    74'
    06.03.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    24.02.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:5 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.02.2018 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.02.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    10.02.2018 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.02.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    27.01.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.01.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.01.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.01.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Кардифф (Кардифф)
    29.12.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.12.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    23.12.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    16.12.2017 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    09.12.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Лидс (Лидс)
    12.09.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    11'
    09.09.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.08.2017 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.08.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.08.2017 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    12.08.2017 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.08.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Рединг (Рединг)
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