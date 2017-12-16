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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 16 декабря 2017
Бирмингем Сити
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
57'
С. Галлахер
16'
Д. Робинсон
83'
Д. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Робинсон
Пас отдал
Л. Фримен
68'
Желтая карточка
М. Смит
Желтая карточка
С. Галлахер
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Галлахер
57'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Сковен
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Робинсон
Пас отдал
Л. Фримен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
24
Хота
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-3-2-1
13
Стокдейл
2
Колен
17
Гроундс
5
Моррисон
6
Дин
16
Дэвис
8
Гарднер
8
Кифтенбельд
13
Бога
24
Хота
20
Галлахер
4-2-2-2
12
Смитис
15
Баптисте
5
Онуоха
14
Робинсон
21
Бидуэлл
4
Сковен
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
14
Вашингтон
17
Смит
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
27
Коннал Трумен
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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