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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун: обзор матча 09 сентября 2017
Куинз Парк Рейнджерс
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
43'
Д. Макки
49'
Л. Фримен
89'
Б. Целина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
90'
+5
Желтая карточка
К. Коннолли
Желтая карточка
Л. Фримен
90'
89'
ГОЛ! 2:1!
Б. Целина
Пас отдал
Й. Кнудсен
ГОЛ! 2:0!
Л. Фримен
Пас отдал
М. Луонго
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макки
Пас отдал
П. Вшолек
43'
34'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
43
Берсант Целина
АП
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-3-2-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
15
Баптисте
5
Онуоха
14
Робинсон
21
Луонго
4
Сковен
12
Макки
15
Фримен
22
Вшолек
14
Вашингтон
4-3-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
12
Спенс
2
Йорфа
6
Коннолли
18
Уорд
4
Даунс
8
Скьюз
17
МакГолдрик
14
Гарнер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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