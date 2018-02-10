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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 февраля 2018
Вулверхэмптон
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
12'
А. Н'Диайе
21'
Э. Кошта
51'
К. Вашингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
51'
ГОЛ! 2:1!
К. Вашингтон
45'
+2
Желтая карточка
Д. Кузинс
40'
Желтая карточка
Д. Линч
ГОЛ! 2:0!
Э. Кошта
Пас отдал
И. Кавалейру
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Н'Диайе
Пас отдал
И. Кавалейру
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Боли
6
Беннетт
2
Доэрти
21
Невеш
30
Дуглас
21
Н'Диайе
20
Жота
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
3-2-2-2-1
12
Смитис
5
Онуоха
14
Робинсон
6
Линч
24
Перч
21
Бидуэлл
24
Кузинс
4
Сковен
22
Вшолек
15
Фримен
14
Вашингтон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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