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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг: обзор матча 05 августа 2017
Куинз Парк Рейнджерс
05.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
22'
К. Вашингтон
59'
К. Вашингтон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
90'
+1
Желтая карточка
М. Барроу
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Д. Бидуэлл
87'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Д. Макки
83'
82'
Замена
Ж. Мендес
️️️️
Д. Свифт
Замена
И. Силла
️️️️
К. Вашингтон
81'
59'
Замена
О. Ричардс
️️️️
Й. Бедварссон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Вашингтон
59'
Желтая карточка
Д. Линч
57'
56'
Красная карточка
Т. Илори
52'
Замена
М. Барроу
️️️️
П. Клемент
28'
Желтая карточка
Й. Бедварссон
ГОЛ! 1:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
П. Вшолек
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
4-3-2-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
5
Онуоха
6
Линч
24
Перч
12
Макки
21
Луонго
4
Сковен
15
Фримен
22
Вшолек
14
Вашингтон
4-5-1
1
Манноне
26
Мур
6
Блэкетт
2
Гантер
4
Илори
8
Свифт
77
Попа
4
Эванс
4
Келли
24
Клемент
10
Бедварссон
12
Макки
7
Нгбакото
7
Нгбакото
12
Макки
21
Бидуэлл
14
Робинсон
14
Робинсон
21
Бидуэлл
14
Вашингтон
26
Силла
26
Силла
14
Вашингтон
10
Бедварссон
3
Ричардс
3
Ричардс
10
Бедварссон
24
Клемент
77
Барроу
77
Барроу
24
Клемент
8
Свифт
12
Мендес
12
Мендес
8
Свифт
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Лофтус Роуд
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