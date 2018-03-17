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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 марта 2018
Фулхэм
17.03.2018, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
32'
Т. Кэрни
45'
Л. Пиазон
45+2'
М. Луонго
81'
П. Вшолек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+5
Желтая карточка
Д. Линч
89'
Желтая карточка
Д. Кузинс
Желтая карточка
М. Таргетт
88'
81'
ГОЛ! 2:2!
П. Вшолек
49'
Желтая карточка
М. Луонго
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Луонго
Пас отдал
М. Смит
ГОЛ! 2:0!
Л. Пиазон
Пас отдал
Р. Сессеньон
45'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
С. Йохансен
32'
Желтая карточка
А. Митрович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Беттинелли
2
Фредерикс
30
Сессеньон
3
Рим
23
Таргетт
3
Одои
10
Йохансен
10
Кэрни
29
МакДональд
12
Пиазон
9
Митрович
3-2-1-2-1
12
Смитис
5
Онуоха
6
Линч
2
Ферлонг
18
Мэннинг
21
Бидуэлл
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
17
Смит
Остались в запасе
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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