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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити: обзор матча 28 апреля 2018
Куинз Парк Рейнджерс
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
90+2'
М. Смит
28'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
90'
+2
63'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Желтая карточка
Р. Мэннинг
57'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Ж. Магома
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-1-1-1
1
Ламли
21
Бидуэлл
2
Ферлонг
29
Какай
18
Мэннинг
4
Сковен
15
Фримен
26
Силла
3-4-1-1
13
Стокдейл
5
Моррисон
4
Робертс
2
Колен
16
Дэвис
17
Ндойе
19
Магома
34
Адамс
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити
12
Алекс Смитис
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
2
Джош Когли
ПЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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