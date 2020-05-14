Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бенджани Мварувари - статистика

Завершил карьеру
13 августа 1978 (48)
#25 | Нападающий
188 см | 78 кг
Зимбабве
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
18
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Блэкберн
1 : 1
14.05.2011
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Хэм
1 : 1
07.05.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Блэкберн
1 : 0
30.04.2011
Болтон
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Блэкберн
0 : 1
25.04.2011
Манчестер Сити
1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
2 : 0
16.04.2011
Блэкберн
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкберн
1 : 1
09.04.2011
Бирмингем Сити
63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
0 : 0
02.04.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Блэкберн
2 : 2
19.03.2011
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
4 : 1
26.02.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкберн
0 : 0
12.02.2011
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Уиган Атлетик
4 : 3
05.02.2011
Блэкберн
1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкберн
0 : 1
02.02.2011
Тоттенхэм
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкберн
2 : 0
23.01.2011
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
2 : 0
15.01.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкберн
3 : 1
05.01.2011
Ливерпуль
1' - 84'
38, 57'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сандерленд
3 : 0
01.01.2011
Блэкберн
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Бромвич
1 : 3
28.12.2010
Блэкберн
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Блэкберн
0 : 2
26.12.2010
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкберн
1 : 1
18.12.2010
Вест Хэм
11' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Болтон
2 : 1
12.12.2010
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкберн
3 : 0
04.12.2010
Вулверхэмптон
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
7 : 1
27.11.2010
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкберн
2 : 1
06.11.2010
Уиган Атлетик
1' - 35'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Блэкберн
1 : 2
30.10.2010
Челси
1' - 46'
22'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
2 : 1
24.10.2010
Блэкберн
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкберн
0 : 0
18.10.2010
Сандерленд
64' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Сток Сити
1 : 0
02.10.2010
Блэкберн
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Блэкпул
1 : 2
25.09.2010
Блэкберн
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
1 : 1
18.09.2010
Фулхэм
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Сити
1 : 1
11.09.2010
Блэкберн
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+