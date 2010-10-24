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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Блэкберн
Ливерпуль - Блэкберн: обзор матча 24 октября 2010
Ливерпуль
24.10.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
48'
С. Кириакос
53'
Ф. Торрес
51'
Д. Каррагер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Блэкберн
Замена
Д. Шелви
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
М. Родригес
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Д. Данн
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Коул
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Каррагер
ГОЛ! 1:0!
С. Кириакос
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Н. Калинич
Замена
В. Грелла
️️️️
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Г. Живе
Желтая карточка
М. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
23
Джош Моррис
ЛП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
15
Кончески
16
Кириакос
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джеррард
6
Лейва
14
Мейрелеш
11
Родригес
12
Коул
9
Торрес
4-4-2
17
Робинсон
2
Сальгадо
13
Ольссон
4
Джонс
28
Живе
7
Эмертон
8
Педерсен
17
Данн
15
Н'Зонзи
21
Диуф
9
Калинич
14
Мейрелеш
26
Шелви
26
Шелви
14
Мейрелеш
12
Коул
89
Н'Гог
89
Н'Гог
12
Коул
17
Данн
30
Хойлетт
30
Хойлетт
17
Данн
15
Н'Зонзи
11
Грелла
11
Грелла
15
Н'Зонзи
9
Калинич
25
Мварувари
25
Мварувари
9
Калинич
Остались в запасе
Ливерпуль
Блэкберн
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
23
Джош Моррис
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
23
Джош Моррис
ЛП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ливерпуль - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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