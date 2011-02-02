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Блэкберн - Тоттенхэм
Блэкберн - Тоттенхэм: обзор матча 02 февраля 2011
Блэкберн
02.02.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
4'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Тоттенхэм
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
Б. Мварувари
️️️️
М. Диуф
Замена
Сандро
️️️️
Д. Дефо
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
Д. Данн
Травма
К. Самба
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Д. Джонс
Травма
Д. Джонс
Желтая карточка
Д. Джонс
Травма
Д. Хойлетт
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЛП
13
Джермейн Джонс
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
17
Дэвид Данн
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
13
Ольссон
4
Самба
17
Нельсен
2
Сальгадо
30
Хойлетт
13
Джонс
42
Эндрюс
17
Данн
33
Робертс
92
Диуф
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
4
Бассонг
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
8
ван дер Ваарт
16
Дженас
8
Паласиос
12
Леннон
15
Крауч
9
Дефо
17
Данн
8
Педерсен
8
Педерсен
17
Данн
13
Джонс
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
13
Джонс
92
Диуф
25
Мварувари
25
Мварувари
92
Диуф
9
Дефо
30
Сандро
30
Сандро
9
Дефо
Остались в запасе
Блэкберн
Тоттенхэм
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
23
Карло Кудичини
ВР
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Блэкберн - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
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