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Блэкберн - Болтон
Блэкберн - Болтон: обзор матча 30 апреля 2011
Блэкберн
30.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
20'
М. Ольссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Болтон
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
Д. Робертс
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Сальгадо
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
Замена
М. Петров
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Н. Калинич
️️️️
Б. Мварувари
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Родриго
ГОЛ! 1:0!
М. Ольссон
Пас отдал
М. Сальгадо
20'
Желтая карточка
Ф. Джонс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
3-2-3-2
17
Робинсон
4
Джонс
4
Самба
13
Ольссон
28
Живе
2
Сальгадо
13
Джонс
15
Н'Зонзи
7
Эмертон
25
Мварувари
33
Робертс
4-3-3
1
Богдан
24
Кэхилл
31
Уитер
39
Найт
4
Робинсон
21
Коэн
16
Гарднер
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Элмандер
19
Родриго
33
Робертс
8
Педерсен
8
Педерсен
33
Робертс
25
Мварувари
9
Калинич
9
Калинич
25
Мварувари
2
Сальгадо
92
Диуф
92
Диуф
2
Сальгадо
31
Тэйлор
19
Петров
19
Петров
31
Тэйлор
19
Родриго
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
19
Родриго
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
Остались в запасе
Блэкберн
Болтон
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Блэкберн - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Ивуд Парк
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