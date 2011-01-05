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Расписание матчей
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Блэкберн - Ливерпуль
Блэкберн - Ливерпуль: обзор матча 05 января 2011
Блэкберн
05.01.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
32'
М. Ольссон
38'
Б. Мварувари
57'
Б. Мварувари
81'
С. Джеррард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ливерпуль
Замена
Г. Гулон
️️️️
Б. Мварувари
ГОЛ! 3:1!
С. Джеррард
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Н'Гог
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Д. Моррис
️️️️
М. Банн
Замена
Э. Диуф
️️️️
М. Ольссон
Замена
Д. Кейт
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 3:0!
Б. Мварувари
Пас отдал
Д. Хойлетт
Замена
Д. Аггер
️️️️
С. Кириакос
Желтая карточка
Д. Данн
ГОЛ! 2:0!
Б. Мварувари
Пас отдал
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 1:0!
М. Ольссон
Пас отдал
М. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Блэкберн
34
Фрэнк Филдинг
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Аарон Доран
ЛП
23
Джош Моррис
ЛП
26
Гарольд Гулон
ЦП
29
Амин Линганзи
ПП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
3-2-3-2
31
Банн
17
Нельсен
4
Самба
13
Ольссон
28
Живе
2
Сальгадо
30
Хойлетт
17
Данн
8
Педерсен
92
Диуф
25
Мварувари
4-3-1-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
16
Кириакос
15
Кончески
11
Родригес
6
Лейва
8
Джеррард
12
Коул
89
Н'Гог
9
Торрес
31
Банн
23
Моррис
23
Моррис
31
Банн
25
Мварувари
26
Гулон
26
Гулон
25
Мварувари
13
Ольссон
21
Диуф
21
Диуф
13
Ольссон
16
Кириакос
22
Аггер
22
Аггер
16
Кириакос
11
Родригес
7
Кейт
7
Кейт
11
Родригес
89
Н'Гог
8
Бабел
8
Бабел
89
Н'Гог
Остались в запасе
Блэкберн
Ливерпуль
34
Фрэнк Филдинг
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Аарон Доран
ЛП
29
Амин Линганзи
ПП
Главный тренер
Стив Кин
25
Петер Гулачи
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Аарон Доран
ЛП
29
Амин Линганзи
ПП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Блэкберн - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ивуд Парк
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