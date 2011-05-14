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Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Блэкберн - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 мая 2011
Блэкберн
14.05.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
20'
Б. Эмертон
73'
У. Руни (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Нани
Замена
К. Эндрюс
️️️️
К. Самба
Желтая карточка
М. Сальгадо
Замена
Д. Данн
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Руни
Замена
П. Скоулз
️️️️
Фабио
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмертон
Пас отдал
М. Ольссон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
13
Мартин Ольссон
ЛП
13
Джермейн Джонс
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
30
Дэвид Хойлетт
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Манчестер Юнайтед
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
28
Живе
4
Джонс
4
Самба
2
Сальгадо
13
Ольссон
13
Джонс
15
Н'Зонзи
7
Эмертон
30
Хойлетт
33
Робертс
4-3-1-2
29
Кушчак
2
Фабио
5
Фердинанд
15
Видич
35
Эванс
25
Валенсия
16
Кэррик
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
30
Хойлетт
8
Педерсен
8
Педерсен
30
Хойлетт
13
Джонс
17
Данн
17
Данн
13
Джонс
4
Самба
42
Эндрюс
42
Эндрюс
4
Самба
2
Фабио
22
Скоулз
22
Скоулз
2
Фабио
17
Нани
10
Бербатов
10
Бербатов
17
Нани
Остались в запасе
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
31
Марк Банн
ВР
9
Никола Калинич
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
9
Никола Калинич
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Остались в запасе
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Блэкберн - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая)
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