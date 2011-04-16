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Эвертон - Блэкберн
Эвертон - Блэкберн: обзор матча 16 апреля 2011
Эвертон
16.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
54'
Л. Осман
75'
Л. Бэйнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Блэкберн
Замена
А. Веллиос
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Р. Рочина
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Ф. Джонс
Желтая карточка
Р. Рочина
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
Г. Живе
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
М. Гуйе
Замена
Д. Робертс
️️️️
Р. Санта Крус
ГОЛ! 1:0!
Л. Осман
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. Данн
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Хейтинга
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
3-2-3-1
1
Ховард
5
Хейтинга
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
2
Хибберт
14
Билялетдинов
99
Гуйе
21
Осман
10
Бэкфорд
3-2-3-1-1
17
Робинсон
4
Джонс
4
Самба
13
Ольссон
2
Сальгадо
28
Живе
7
Эмертон
13
Джонс
17
Данн
16
Рочина
24
Санта Крус
99
Гуйе
23
Коулмен
23
Коулмен
99
Гуйе
5
Хейтинга
6
Родуэлл
6
Родуэлл
5
Хейтинга
10
Бэкфорд
27
Веллиос
27
Веллиос
10
Бэкфорд
28
Живе
8
Педерсен
8
Педерсен
28
Живе
24
Санта Крус
33
Робертс
33
Робертс
24
Санта Крус
16
Рочина
25
Мварувари
25
Мварувари
16
Рочина
Остались в запасе
Эвертон
Блэкберн
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Эвертон - Блэкберн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
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