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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Вест Бромвич
Блэкберн - Вест Бромвич: обзор матча 23 января 2011
Блэкберн
23.01.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
41'
Г. Тамаш (АГ)
47'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Вест Бромвич
Желтая карточка
Д. Томас
Замена
Г. Хэнли
️️️️
М. Сальгадо
Замена
Р. Беднар
️️️️
Д. Моррисон
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Д. Данн
Замена
Д. Робертс
️️️️
Н. Калинич
Замена
С. Тчои
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 2:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Н. Калинич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Тамаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
28
Живе
13
Ольссон
4
Самба
2
Сальгадо
30
Хойлетт
17
Данн
8
Педерсен
13
Джонс
9
Калинич
24
Санта Крус
3-2-4-1
13
Майхилл
18
Хара
13
Ольссон
30
Тамаш
20
Шарнер
16
Чех
21
Мулумбу
7
Моррисон
11
Брант
7
Томас
27
Одемвингие
2
Сальгадо
4
Хэнли
4
Хэнли
2
Сальгадо
17
Данн
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
17
Данн
9
Калинич
33
Робертс
33
Робертс
9
Калинич
21
Мулумбу
22
Тчои
22
Тчои
21
Мулумбу
7
Моррисон
19
Беднар
19
Беднар
7
Моррисон
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Бромвич
31
Марк Банн
ВР
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Блэкберн - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Ивуд Парк
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