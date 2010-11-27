Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Блэкберн
Манчестер Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 27 ноября 2010
Манчестер Юнайтед
27.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
7 : 1
Завершен
Блэкберн
2'
Д. Бербатов
24'
П. Джи Сун
27'
Д. Бербатов
47'
Д. Бербатов
48'
Нани
62'
Д. Бербатов
70'
Д. Бербатов
84'
К. Самба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Блэкберн
ГОЛ! 7:1!
К. Самба
Пас отдал
А. Линганзи
Замена
Г. Обертан
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 7:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Андерсон
Замена
Д. Эванс
️️️️
Н. Видич
ГОЛ! 6:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
П. Джи Сун
Замена
А. Линганзи
️️️️
Б. Эмертон
Замена
Д. Моррис
️️️️
Э. Диуф
ГОЛ! 5:0!
Нани
Пас отдал
Андерсон
ГОЛ! 4:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Нани
+2
Желтая карточка
Э. Диуф
Желтая карточка
М. Сальгадо
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Г. Гулон
ГОЛ! 3:0!
Д. Бербатов
ГОЛ! 2:0!
П. Джи Сун
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Нани
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЛП
4
Фил Джонс
ОП
26
Гарольд Гулон
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Амин Линганзи
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
4-1-4-1
17
Робинсон
2
Сальгадо
17
Нельсен
4
Самба
39
Шимбонда
4
Джонс
7
Эмертон
26
Гулон
17
Данн
21
Диуф
33
Робертс
15
Видич
35
Эванс
35
Эванс
15
Видич
33
Пак Джи Сун
32
Обертан
32
Обертан
33
Пак Джи Сун
21
Диуф
23
Моррис
23
Моррис
21
Диуф
26
Гулон
30
Хойлетт
30
Хойлетт
26
Гулон
7
Эмертон
29
Линганзи
29
Линганзи
7
Эмертон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
31
Марк Банн
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:40 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+