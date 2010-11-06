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Блэкберн - Уиган Атлетик
Блэкберн - Уиган Атлетик: обзор матча 06 ноября 2010
Блэкберн
06.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
58'
М. Гамст Педерсен
68'
Д. Робертс
75'
Ч. Н'Зогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Уиган Атлетик
Замена
П. Шимбонда
️️️️
Э. Диуф
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
С. Гохури
ГОЛ! 2:1!
Ч. Н'Зогбиа
Замена
М. Боселли
️️️️
Р. Стам
ГОЛ! 2:0!
Д. Робертс
Пас отдал
Б. Эмертон
ГОЛ! 1:0!
М. Гамст Педерсен
Замена
Д. Данн
️️️️
М. Диуф
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
Д. Робертс
️️️️
Б. Мварувари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
3-2-2-3
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Самба
4
Джонс
28
Живе
2
Сальгадо
8
Педерсен
7
Эмертон
21
Диуф
25
Мварувари
92
Диуф
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
2
Гохури
21
Алькарас
5
Колдуэлл
8
Стам
3
Фигероа
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
16
Гомес
6
Томас
23
Родальега
21
Диуф
39
Шимбонда
39
Шимбонда
21
Диуф
92
Диуф
17
Данн
17
Данн
92
Диуф
25
Мварувари
33
Робертс
33
Робертс
25
Мварувари
17
Диаме
9
Ди Санто
9
Ди Санто
17
Диаме
8
Стам
17
Боселли
17
Боселли
8
Стам
Остались в запасе
Блэкберн
Уиган Атлетик
31
Марк Банн
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Блэкберн - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Ивуд Парк
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