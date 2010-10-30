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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Челси
Блэкберн - Челси: обзор матча 30 октября 2010
Блэкберн
30.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Челси
22'
Б. Мварувари
39'
Н. Анелька
84'
Б. Иванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Челси
Замена
П. Феррейра
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 1:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Ю. Жирков
Желтая карточка
Р. Нельсен
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
Д. Данн
️️️️
Э. Диуф
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Малуда
Желтая карточка
Д. Дрогба
Замена
Д. Робертс
️️️️
Б. Мварувари
ГОЛ! 1:1!
Н. Анелька
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
М. Ольссон
️️️️
Г. Живе
Желтая карточка
М. Сальгадо
ГОЛ! 1:0!
Б. Мварувари
Пас отдал
Э. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-2-2-3
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Самба
4
Джонс
28
Живе
2
Сальгадо
8
Педерсен
7
Эмертон
21
Диуф
25
Мварувари
92
Диуф
3-3-1-1-2
1
Чех
26
Терри
20
Иванович
33
Алекс
3
Коул
2
Эссьен
18
Жирков
12
Оби Микел
13
Малуда
11
Дрогба
39
Анелька
28
Живе
13
Ольссон
13
Ольссон
28
Живе
21
Диуф
17
Данн
17
Данн
21
Диуф
25
Мварувари
33
Робертс
33
Робертс
25
Мварувари
39
Анелька
19
Феррейра
19
Феррейра
39
Анелька
13
Малуда
15
Старридж
15
Старридж
13
Малуда
Остались в запасе
Блэкберн
Челси
31
Марк Банн
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Блэкберн - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Ивуд Парк
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