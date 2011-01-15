Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Блэкберн
Челси - Блэкберн: обзор матча 15 января 2011
Челси
15.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
57'
Б. Иванович
76'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Блэкберн
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Д. МакИкран
️️️️
М. Эссьен
Замена
С. Калу
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 2:0!
Н. Анелька
Пас отдал
Б. Иванович
Замена
Д. Робертс
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Терри
Желтая карточка
Ф. Малуда
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Н. Калинич
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
13
Мартин Ольссон
ЛП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ПП
30
Дэвид Хойлетт
ЛФ
9
Никола Калинич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
РФ
Главный тренер
Стив Кин
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
2
Эссьен
7
Рамирес
13
Малуда
8
Лэмпард
39
Анелька
11
Дрогба
4-3-3
17
Робинсон
2
Сальгадо
17
Нельсен
4
Самба
28
Живе
8
Педерсен
17
Данн
13
Ольссон
92
Диуф
9
Калинич
30
Хойлетт
2
Эссьен
16
МакИкран
16
МакИкран
2
Эссьен
39
Анелька
8
Калу
8
Калу
39
Анелька
13
Малуда
15
Старридж
15
Старридж
13
Малуда
17
Данн
16
Лоу
16
Лоу
17
Данн
9
Калинич
24
Санта Крус
24
Санта Крус
9
Калинич
30
Хойлетт
33
Робертс
33
Робертс
30
Хойлетт
Остались в запасе
Челси
Блэкберн
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Челси - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Блэкберн
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
16:55
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
16:55
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+