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Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 02 октября 2010
Сток Сити
02.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
48'
Д. Уолтерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкберн
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Р. Делап
Замена
М. Уилсон
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Б. Эмертон
Замена
М. Ольссон
️️️️
Э. Диуф
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
М. Этерингтон
Желтая карточка
Э. Диуф
Желтая карточка
Г. Живе
Желтая карточка
Р. Хут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
25
Файе
17
Шоукросс
6
Хут
26
Этерингтон
5
Делап
4
Уайтхэд
7
Пеннант
9
Джонс
19
Уолтерс
3-2-3-2
17
Робинсон
4
Самба
17
Нельсен
4
Джонс
2
Сальгадо
28
Живе
7
Эмертон
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
21
Диуф
92
Диуф
26
Этерингтон
36
Уилсон
36
Уилсон
26
Этерингтон
5
Делап
12
Уилэн
12
Уилэн
5
Делап
7
Пеннант
19
Фуллер
19
Фуллер
7
Пеннант
21
Диуф
13
Ольссон
13
Ольссон
21
Диуф
8
Педерсен
30
Хойлетт
30
Хойлетт
8
Педерсен
7
Эмертон
25
Мварувари
25
Мварувари
7
Эмертон
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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