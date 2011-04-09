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Блэкберн - Бирмингем Сити
Блэкберн - Бирмингем Сити: обзор матча 09 апреля 2011
Блэкберн
09.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
45+7'
Д. Хойлетт
32'
Л. Бойер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бирмингем Сити
Желтая карточка
С. Карр
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
Б. Эмертон
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Р. Джонсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Хойлетт
+7
Замена
Д. Робертс
️️️️
Р. Нельсен
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойер
Пас отдал
К. Джером
Желтая карточка
М. Ольссон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
7
Брэтт Эмертон
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
3-2-4-1
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Джонс
4
Самба
13
Ольссон
2
Сальгадо
30
Хойлетт
13
Джонс
17
Данн
8
Педерсен
24
Санта Крус
4-4-2
12
Фостер
2
Карр
24
Риджуэлл
28
Джонсон
12
Парнаби
7
Ларссон
16
Фергюсон
8
Бойер
8
Гарднер
35
Джером
9
Филлипс
30
Хойлетт
7
Эмертон
7
Эмертон
30
Хойлетт
24
Санта Крус
25
Мварувари
25
Мварувари
24
Санта Крус
17
Нельсен
33
Робертс
33
Робертс
17
Нельсен
28
Джонсон
33
Дэйвис
33
Дэйвис
28
Джонсон
Остались в запасе
Блэкберн
Бирмингем Сити
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
21
Колин Дойл
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Блэкберн - Бирмингем Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Ивуд Парк
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