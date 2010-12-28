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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Блэкберн
Вест Бромвич - Блэкберн: обзор матча 28 декабря 2010
Вест Бромвич
28.12.2010, вторник, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Блэкберн
17'
Д. Томас
2'
Н. Калинич
54'
Н. Калинич
62'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Блэкберн
Красная карточка
Г. Тамаш
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Э. Диуф
Желтая карточка
М. Банн
Замена
Д. Барнс
️️️️
Г. Хара
Желтая карточка
Э. Диуф
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Моррисон
Красная карточка
Н. Калинич
ГОЛ! 1:3!
М. Диуф
Пас отдал
Э. Диуф
ГОЛ! 1:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Нельсен
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Сальгадо
Замена
М. Банн
️️️️
П. Робинсон
Желтая карточка
М. Сальгадо
Желтая карточка
Г. Хара
18'
ГОЛ! 1:1!
Д. Томас
Пас отдал
С. Тчои
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Э. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
23
Джош Моррис
ЛП
10
Аарон Доран
ЛП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Амин Линганзи
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-4-2
33
Карсон
3
Шори
30
Тамаш
18
Хара
20
Шарнер
7
Томас
21
Мулумбу
7
Моррисон
18
Дорранс
27
Одемвингие
22
Тчои
4-3-3
17
Робинсон
2
Сальгадо
17
Нельсен
4
Хэнли
13
Ольссон
7
Эмертон
17
Данн
8
Педерсен
21
Диуф
92
Диуф
9
Калинич
18
Хара
10
Барнс
10
Барнс
18
Хара
7
Моррисон
10
Кокс
10
Кокс
7
Моррисон
17
Робинсон
31
Банн
31
Банн
17
Робинсон
2
Сальгадо
30
Хойлетт
30
Хойлетт
2
Сальгадо
21
Диуф
25
Мварувари
25
Мварувари
21
Диуф
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкберн
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
28
Гаэль Живе
ЛЗ
23
Джош Моррис
ЛП
10
Аарон Доран
ЛП
29
Амин Линганзи
ПП
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
Остались в запасе
28
Гаэль Живе
ЛЗ
23
Джош Моррис
ЛП
10
Аарон Доран
ЛП
29
Амин Линганзи
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкберн
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Хоуторнс
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