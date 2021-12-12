|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.02.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|10.02.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|29.01.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|15.01.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|05.01.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|15.12.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|12.12.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|06.12.2021
|79' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|ПАС (Яннина)
|27.11.2021
|90' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|22.11.2021
|72' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панатинаикос (Афины)
|07.11.2021
|67' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|31.10.2021
|1' -63'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Атромитос (Перистери)
|24.10.2021
|1' -72'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.10.2021
|1' -80'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|Арис (Салоники)
|03.10.2021
|90' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|ПАС Ламия (Ламия)
|19.09.2021
|1' -40'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|12.09.2021
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС Ламия (Ламия)