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Франсуа Сирье
Статистика
Франсуа Сирье - статистика
Завершил карьеру
7 октября 1980 (45)
#14 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0 : 0
20.05.2017
Дижон
64' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1 : 1
14.05.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2 : 0
21.12.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3 : 2
10.12.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 0
04.12.2016
Тулуза
79' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
30.11.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
1 : 0
25.11.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
1 : 2
19.11.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
1 : 1
05.11.2016
Тулуза
90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 2
29.10.2016
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 0
22.10.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1 : 0
01.10.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
2 : 0
23.09.2016
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 2
20.09.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 1
17.09.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2 : 1
10.09.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0 : 0
28.08.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
4 : 1
20.08.2016
Бордо
88' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0 : 0
14.08.2016
Тулуза
Был в запасе
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