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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Тулуза
Анжер - Тулуза: обзор матча 22 октября 2016
Анжер
22.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Тулуза
90'
+1
Замена
И. Сангаре
️️️️
О. Трехо
Замена
Д. Нвакаеме
️️️️
Ф. Дьедиу
83'
Замена
Н. Пепе
️️️️
П. Капелле
77'
75'
Желтая карточка
Я. Бодигер
68'
Замена
Сомалья
️️️️
Д. Дурмаз
Замена
Ж. Суну
️️️️
К. Токо Экамби
67'
66'
Желтая карточка
А. Бли
Желтая карточка
Т. Мангани
66'
64'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
О. Тойвонен
59'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
Желтая карточка
П. Мартинес
47'
28'
Желтая карточка
И. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-3-2
1
Мишель
8
Траоре
21
Эндрю
29
Томас
18
Мартинес
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
3-3-1-2-1
40
Лафон
20
Яго
6
Диоп
29
Мубандже
6
Жульен
29
Бли
4
Силла
10
Дурмаз
11
Тойвонен
8
Трехо
22
Брейтуэйт
18
Дьедиу
11
Нвакаеме
11
Нвакаеме
18
Дьедиу
15
Капелле
19
Пепе
19
Пепе
15
Капелле
9
Экамби
91
Суну
91
Суну
9
Экамби
8
Трехо
6
Сангаре
6
Сангаре
8
Трехо
11
Тойвонен
14
Бодигер
14
Бодигер
11
Тойвонен
10
Дурмаз
7
Сомалья
7
Сомалья
10
Дурмаз
Остались в запасе
Анжер
Тулуза
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Анжер - Тулуза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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